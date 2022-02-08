Пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови повідомила, що на підставі відео, які оприлюднили учні у соцмережах, у грудні 2021 року Уповноважений із захисту державної мови ухвалив рішення щодо перевірки двох згаданих шкіл.

До теми В Росії звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих поетів: подробиці скандалу

Фахівці виявили у навчальних закладах порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Що відомо про інциденту у школах

Вчителька німецької мови ліцею №303 відмовилася говорити на уроці українською мовою після зауваження учня. Також вчитель історії спеціалізованої школи №152 проводив урок російською мовою.

Йдеться ймовірно про вчительку Ларису Бондар, яка заявила, що "пишається тим, що не українка, а русская".

"Не стримала емоції і дуже шкодую, що так сталося. Я вже просила пробачення у свого колективу, при нагоді перепрошу дитину, дуже шкодую, що так сталося. Більше не маю, що додати. Я звільняюся", – прокоментувала інцидент Лариса Бондар.

Дивіться відео промови вчительки у київській школі:



Що кажуть у ліцеї? "Факт застосування російської мови вчителем ліцею в освітньому процесі при проведенні заняття з німецької мови є прикрим та єдиним випадком, якому надано належну оцінку адміністрацією та педагогічним колективом", – йдеться у відповіді ліцею №303.

Вчителів звільнили

Повідомляється, що вчительці німецької мови було оголошено догану, вона свою вину визнала і вирішила звільнитися за власним бажанням.

Адміністрація школи №152 повідомила, що вчителю історії також було оголошено догану за порушення чинного законодавства “з питань дотримання педагогічної етики”. Викладачку звільнили з роботи.

До слова, днями у Рівному вчителька вирішила поснідати під час онлайн-уроку. Такою поведінкою вона збентежила дітей, адже постійно плямкала та грюкала посудом. Деталі – читайте у статті.