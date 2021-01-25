У 2021 році батьки будуть повністю оплачувати харчування дітей у дитячих садочках. Проте гроші на ремонти та обладнання здавати вже не будуть.

За що платитимуть батьки у садочках

На такі потреби садочку будуть перерозподілені кошти з міського бюджету, а з директорами садочків, які продовжать практикувати "побори", будуть розривати контракт. Про це розповів в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє сайт КМДА.

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За його словами, міські кошти буде переорієнтовано на дезінфекцію, ремонти, забезпечення садочків вихователями та всім необхідним.

Водночас харчування дітей у садочках із цього року фінансуватиметься повністю коштом батьків. Утім, вони оплачуватимуть виключно ті дні, коли дитина фактично перебувала у садочку,

– наголосив Мондриївський.

У КМДА додали, що не стосується пільгових категорій дітей, кількість яких щороку зростає. За їхнє харчування, як і раніше, стовідсотково сплачуватиметься зі столичного бюджету.

Тож, відтепер з батьків не мають права збирати гроші на нові штори чи меблі у садочок. "Ми маємо припинити ганебну практику, коли з батьків збирали гроші. До того ж, із директорами, які допускатимуть побори, буде достроково розірвано контракти", – зауважив Валентин Мондриївський.

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У КМДА запевняють, що таке рішення сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів.

І аргументів на користь такої схеми два:

По-перше, за останній рік середня наповненість садочків впала більш ніж на 10 %. Так, за минулий рік вона склала в місті трохи більш як 50%. Тому майже половина місць залишаються вільними, при чому черга до садочків і досі існує. Місто щомісячно фінансує садочки з розрахунку понад чотири з половиною тисячі гривень на дитину, а кожне невідвідування – "гроші в повітря".

Ще одна причина – столичні дитячі садки фінансуються з міського бюджету, який формується з податків киян, проте чверть дітей у дошкільних закладах освіти не мають київської прописки.

До слова, загалом на фінансування дошкільної освіти у 2021 році передбачено близько 6,2 мільярда гривень.