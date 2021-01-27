У Києві жодна школа та дитячий садочок не зачинені на карантин, – Кличко
У Києві 25 січня відновилося очне навчання для учнів. Наразі у столиці всі школи й дитячі садочки працюють, а на карантин не зачинено жоден із закладів освіти.
Джерело: 24 канал
Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу розповів, що станом на 27 січня у місті працюють всі школи. "Жодна з них не зачинена на карантин. А на дистанційному навчанні перебуває лише один клас в одній зі шкіл", – заявив він.
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Скільки в Києві учнів і вчителів захворіли на коронавірус? За словами Кличка, у столиці зараз 108 школярів та 89 вчителів хворіють на COVID-19.
Кличко нагадав, що з понеділка всі школи міста відновили навчання у звичайному режимі. І всі заклади мають чіткий алгоритм дій у випадку виявлення хворих у них. А ухвалювати рішення про закриття школи або садочка на карантин може керівництво закладу за рекомендації лікарів.
Яка ситуація з коронавірусом у дитячих садочках? Через виявлені випадки COVID-19 у Києві тимчасово закриті 38 груп у 34 садках. Але жоден садочок повністю не перебуває на карантині. Наповненість дітей у групах дитсадків – понад 60 відсотків.
"Звертаюся до батьків: постійно нагадуйте дітям про правила, яких потрібно дотримуватися. Також при ознаках захворювання у дітей – не відправляйте їх до школи, не ведіть у садок, а одразу звертайтеся до лікаря!" – наголосив Кличко.
У яких випадках можуть закрити школу чи садочок
Для прийняття такого рішення є дві причини:
- якщо на самоізоляції перебувають більше 50% учнів або персоналу.
- якщо буде багато хворих сезонними застудами або грипом (але станом на 26 січня перевищення показника немає).
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