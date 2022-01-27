У Києві визначилися, як будуть працювати школи під час карантину

У КМДА прийняли рішення про роботу навчальних закладів під час карантину. Так, попри погіршення ситуації з COVID-19, столичні школи та садочки можуть не закриватися на карантин.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що директори самостійно приймають рішення про перехід на дистанційку, залежно від рівня захворюваності в школі чи садочку.

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У КМДА підтвердили, що за останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на ГРВІ та коронавірус трохи більше 1%.

Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти в залежності від ситуації,

– заявив Валентин Мондриївський.

Таке рішення дозволить:

розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де хворих багато,

при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало.

Валентин Мондриївський звернувся також до батьків учнів. За його словами, дистанційне навчання – це про зниження захворюваності без відриву від навчального процесу, а не про відвідання громадських закладів.

"Пояснюйте дітям про їхню відповідальність. Адже, захворівши, вони несуть захворювання додому, заражають усю родину. Чим ретельніше ми дотримуватимемося елементарних правил, тим швидше пройдемо пік захворюваності і повернемося до звичного життя", – додав він.

Додамо, що голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан у коментарях 24 каналу повідомив, що у столиці поки все під контролем. Проте там посилять контроль за школами, гуртожитками і місцями, де є діти чи студенти.

Посилення контролю за дитячими дошкільними закладами, школами, вишами і гуртожитками – це розглядається. Сьогодні Київ перебуває у жовтій зоні й, незважаючи на високі показники захворюваності, лабораторно підтверджених випадків, показник госпіталізацій найнижчий,

– сказав він.

За останню добу, 26 січня , в Україні виявили понад 32 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Такі високі показники зафіксували вперше за весь час пандемії. Серед нових пацієнтів – 4 847 дітей.

До слова, через різке збільшення захворюваності COVID-19 з 24 січня школи у багатьох містах України перейшли на дистанційне навчання.

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