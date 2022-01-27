У Києві визначилися, як будуть працювати школи під час карантину
Джерело:КМДА
У КМДА прийняли рішення про роботу навчальних закладів під час карантину. Так, попри погіршення ситуації з COVID-19, столичні школи та садочки можуть не закриватися на карантин.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що директори самостійно приймають рішення про перехід на дистанційку, залежно від рівня захворюваності в школі чи садочку.
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У КМДА підтвердили, що за останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на ГРВІ та коронавірус трохи більше 1%.
Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти в залежності від ситуації,
– заявив Валентин Мондриївський.
Таке рішення дозволить:
- розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де хворих багато,
- при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало.
Валентин Мондриївський звернувся також до батьків учнів. За його словами, дистанційне навчання – це про зниження захворюваності без відриву від навчального процесу, а не про відвідання громадських закладів.
"Пояснюйте дітям про їхню відповідальність. Адже, захворівши, вони несуть захворювання додому, заражають усю родину. Чим ретельніше ми дотримуватимемося елементарних правил, тим швидше пройдемо пік захворюваності і повернемося до звичного життя", – додав він.
Додамо, що голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан у коментарях 24 каналу повідомив, що у столиці поки все під контролем. Проте там посилять контроль за школами, гуртожитками і місцями, де є діти чи студенти.
Посилення контролю за дитячими дошкільними закладами, школами, вишами і гуртожитками – це розглядається. Сьогодні Київ перебуває у жовтій зоні й, незважаючи на високі показники захворюваності, лабораторно підтверджених випадків, показник госпіталізацій найнижчий,
– сказав він.
До слова, через різке збільшення захворюваності COVID-19 з 24 січня школи у багатьох містах України перейшли на дистанційне навчання.
Де школи перейшли на онлайн-навчання
- Львів – з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.
- Івано-Франківськ – з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі.
- Одеса – з 27 січня всі школи міста (йдеться про учні 1 – 11 класів) переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19.
- Херсон – школярі всієї області (1 – 11 класи) навчатимуться дистанційно з 27 січня впродовж 10 днів. Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в школах батьківські збори, гуртки, факультативи тощо.
- Чернівці – з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого.
- Суми – учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи.
- Тернопіль – учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі.
- Чернігів – з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання.
- Рівне – школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ.
- Волинь – з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів.
- Закарпаття – комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційку. Додамо, що на онлайн-навчання вже перейшли всі школи Ужгорода, а також Виноградівської та Великолучківської ОТГ.