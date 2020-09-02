У 2020 році в Києві вперше сіли за шкільні парти понад 30 тисяч дітей. Ці першокласники будуть навчатися за програмою Нової української школи.

Про це розповів в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, передає 24 канал.

Цікаво Якщо буде велика хвиля COVID-19, то ми готові до школи онлайн, – Зеленський

За його словами, для створення освітнього простору НУШ в Києві купили одномісні парти, сучасні меблі, комп'ютерну техніку з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, а також провели ремонт для класних кімнат. На це з міського бюджету пішло понад 276 мільйонів гривень.

Мондриївський запевнив, що до нового навчального року в Києві відремонтовано кожен третій кабінет для першокласників. Загалом у столиці на підготовку до навчання виділили понад 3 мільярда гривень.

Незважаючи на карантин, у КМДА за цей час оновили чимало столичних шкіл. У кожній 13-й школі відремонтували фасад, у кожній 9-ій школі провели капітальний ремонт інженерних мереж, а ще у деяких школах замінили вікна на енергозберігаючі.

Тож, новий навчальний рік для 429 шкіл (понад 310 тисяч учнів) розпочинається в особливих умовах з дотриманням протиепідемічних правил. Також майже на 28 мільйонів гривень влада закупила дезінфекційні і миючі засоби, безконтактні термометри, паперові рушники тощо в заклади освіти.



До слова, мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відвідав школу №234 у Дніпровському районі Києва і перевірив, чи дотримуються в освітніх закладах протиепідемічних правил, написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

Кличко зазначив, що там, згідно з правилами, вхід до школи дозволений лише у захисній масці, які учні можуть зняти на уроках. Також мер заходив на урок до першокласників і привітав їх із першим днем у школі.

Кличко перевірив школу у Дніпровському районі: відео