Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер нещодавно приїздив до Києва через підготовку до відкриття у столиці Американського університету (American University Kyiv).

За його словами, партнером цього проєкту (Американського університету у Києві) став Університет штату Аризони, який вже 7 років залишається вишем номер один у країні з питань інновацій, обігнавши Стенфорд і Гарвард.

До теми Українські студенти можуть безкоштовно навчатися та проходити стажування у вишах Словаччини

Чого очікувати від Американського університету у Києві? Волкер запевняє, що США докладають чимало зусиль, щоб Україна стала успішною, але тут досі сильний вплив радянської ментальності.

Американський університет здатний привнести в Україну найкраще, що є в американській системі освіти, але водночас українцям не потрібно буде залишати країну заради навчання,

– заявив Курт Волкер.

Він вважає, що Університет штату Аризона допоможе посилити цю ідею, оскільки це найінноваційніший університет США із величезними можливостями залучати нових студентів.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США наголосив, що досі роль університету в українському суспільстві не дуже очевидна, але саме виші сьогодні є “соціальним клеєм” суспільства.

У США університети тісно працюють із бізнесом, виробництвом, наближаючи освіту студентів до максимально потрібних компетенцій на ринку, допомагають випускникам бути продуктивними в економіці країни,

– наголошує Волкер.

Коли саме відкриється університет та хто зможе там навчатися – наразі невідомо.

До слова, нещодавно опублікували рейтинг кращих університетів світу 2021 року, яке уклало агентство QS Quacquarelli Symonds. Цікаво, що до цього списку потрапили і чотири популярні виші з України.



Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу / Інфографіка 24 каналу