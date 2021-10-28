Тележурналістка і ведуча новин Марічка Падалко розповіла, що молода вчителька викладала англійську мову в столичній школі № 155, де навчаються її діти.

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За її словами, Ірина Валеріївна Шамота 11 днів тому народила здорову дитину, але сама не пережила коронавірус.

Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була в дуже важкому стані в реанімації під ШВЛ. Без мами залишилося двоє дітей,

– повідомила Марічка Падалко.

Телеведуча звернулася до друзів і знайомих з проханням підтримати сім'ю вчительки – чоловіка і двох маленьких дітей. У коментарях багато відгукнулися на заклик про допомогу. А батьки дітей, у яких Ірина Шамота викладала, написали теплі відгуки.

Коронавірус в Україні! В нас знову антирекорд за кількістю хворих коронавірусом – за останню добу, 27 жовтня, зареєстровано понад 26 тисяч нових випадків COVID-19. Летальних випадків за добу – 576.

До слова, мер Києва Віталій Кличко показав моторошні кадри зі столичної лікарні №4, де рятують хворих на коронавірус. Він наголосив, що за добу в місті додалося понад 1400 інфікованих, а жертвою пандемії стали ще 54 людини, серед яких – однорічний хлопчик.

Текст публікації Марічки Падалко:

Біда ближче, ніж здається. Це – вчителька англійської у школі №155, де вчаться мої діти, Ірина Валеріївна Шамота. 11 днів тому вона народила здорову дитину, але сама не пережила COVID-19.

Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була у вкрай тяжкому стані в реанімації під ШВЛ. Без мами залишилися двоє дітей.