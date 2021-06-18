У Києві вчителька знущалась над учнем з аутизмом: що кажуть у школі

У київській школі №58 спалахнув скандал. Мережу шокувало відео, на якому вчителька б'є одного з учнів. В адміністрації навчального закладу прокоментували інцидент.

Наразі у школі проводять детальну перевірку. Про це журналістам повідомив Володимир Мельниченко, який обіймає посаду заступника директора.

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Комісія вивчає усі деталі

Він пояснив, що проводить цю перевірку Тимчасова слідча комісія. До неї входять представники різних органів та управлінь, зокрема – освітян, правоохоронців.

"Вивчають усі деталі інциденту. Поки триває перевірка, я не уповноважений щось більше коментувати", – наголосив заступник директора.

Що відомо про побиття хлопчика у Києві

Постраждалий хлопчик має розлади аутистичного спектру. Він та ще одна дитина з інвалідністю навчаються в інклюзивному класі школи №58 у Києві.

За словами депутата, який поширив відповідну інформацію, агресію вчителька проявляла не вперше. Врешті, її асистент не витримав та вирішив розповісти все батьками.

На кадрах, оприлюднених у мережі, видно, як жінка у шкільному класі б'є та штурхає дитину. Однокласники хлопчика у цей час вибігають за двері.

За словами Мельниченка, вчителька, яка агресивно поводилася зі школярами, наразі перебуває у відпустці.