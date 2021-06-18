Наразі у школі проводять детальну перевірку. Про це журналістам повідомив Володимир Мельниченко, який обіймає посаду заступника директора.

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Комісія вивчає усі деталі

Він пояснив, що проводить цю перевірку Тимчасова слідча комісія. До неї входять представники різних органів та управлінь, зокрема – освітян, правоохоронців.

"Вивчають усі деталі інциденту. Поки триває перевірка, я не уповноважений щось більше коментувати", – наголосив заступник директора.

Зверніть увагу! За словами Мельниченка, вчителька, яка агресивно поводилася зі школярами, наразі перебуває у відпустці.

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