У Києві вчителі носитимуть захисні щитки під час уроків: їх закуповує освітянська профспілка
Київ потрапив до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, тому вчителі мають викладати мат у захисних масках. Їх вже закуповує профспілка працівників освіти. Також школам закупили дезінфекційні засоби на кілька місяців.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у програмі "Київ. Вголос", передає "Київ24".
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За її словами, у помаранчевій зоні вчителі мають працювати у захисних щитках. Тож, наразі київська освітянська профспілка їх закуповує.
Заступниця голови КМДА запевнила, що на 33 мільйони гривень закуплено дезінфекційних засобів для шкіл, яких має вистачити на декілька місяців. І також розглядається питання щодо тестування педагогів.
Старостенко розповіла, що директорів шкіл у Києві вже поінформували про те, як діяти певній епідемічній зоні. Тож, оскільки наразі столиця перебуває у помаранчевій зоні, там передбачено реалізацію змішаного формату навчання.
"У місті є як маленькі за кількістю учнів школи, так і великі. І в залежності від цього в кожному закладі діють свої регламенти. Наприклад, якщо вчитель на самоізоляції, а клас працює, то діти приходять до класу і дивляться відео з вчителем. Всі ці моменти ми передбачили", – сказала вона.
Старостенко додала, що в Києві влітку проводили курси з діджиталізації вчителів і розробили єдині стандарти, аби не було ситуації, коли один вчитель проводить уроки в Zоом, а інший просто скидає завдання у вайбер.
До слова, у Києві чотири школи перевели на дистанційне навчання через те, що у вчителів виявили захворювання на COVID-19. Всього в Києві на коронавірус захворіли 207 школярів та 108 вчителів.
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