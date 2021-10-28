У Києві вчитель здав до ломбарду 19 шкільних ноутбуків: яке покарання він отримає

У Києві затримали 42-річного вчителя, який вкрав зі школи, де працював, та відніс до ломбарду 19 ноутбуків. За злочин йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Під час інвентаризації працівники школи №249, що розташована на вулиці Вікентія Беретті, виявили відсутність 19 ноутбуків, про що відразу повідомили в поліцію.

До теми Закупівля ноутбуків для вчителів: перевірка допомогла запобігти розтратам

Після цього поліцейські перевірили ломбарди, і в одному з них виявили викрадену комп'ютерну техніку та встановили особу, причетну до злочину.

Ми з'ясували, що протягом декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно школи. Після проведення необхідних слідчих дій ми встановили, що чоловік причетний до дев'ятнадцяти крадіжок ноутбуків,

– повідомили в поліції.

Загалом своїми діями педагог завдав школі збитків на суму понад 60 тисяч гривень.

Яке покарання отримає вчитель? У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею №185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

До слова, на Київщині просто під час занять викрали 10-річного школяра. Машина поїхала в невідомому напрямку. За даними поліції, це сталося через конфлікт між батьками. Дитину швидко розшукали. Подробиці та фото – читайте за посиланням.