У Києві учні повертаються за парти: коли відкриють школи

У Києві відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну. Вже з 5 травня діти повертаються до садочків, шкіл та вишів.
Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу заявив, що столиця послаблює карантин. Через скасування локдауну в Києві відновлюється і навчальний процес.
До теми У Києві скасовують локдаун, – Кличко
Так, з середи, 5 травня, учні всіх класів можуть повернутися за парти. Також відкриваються садочки і виші, тому студенти теж можуть навчатися в очному режимі.
Окрім того, у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
За словами Кличка, через скасування локдауну у Києві вже з 1 травня відновить роботу:
- весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням правил безпеки);
- заклади громадського харчування та торгівлі;
- торгово-розважальні центри, ярмарки та ринки;
- спортивні зали та фітнес-центри;
- центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).
До слова, учні у Львові та області також повертаються до очного навчання. Регіон перейшов з червоної до жовтої зони карантину. Так, з 26 квітня учні шкіл Львівщини навчаються очно, а у Львові учні 5 – 11 сядуть за парти з 5 травня.