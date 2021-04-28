Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу заявив, що столиця послаблює карантин. Через скасування локдауну в Києві відновлюється і навчальний процес.

До теми У Києві скасовують локдаун, – Кличко

Так, з середи, 5 травня, учні всіх класів можуть повернутися за парти. Також відкриваються садочки і виші, тому студенти теж можуть навчатися в очному режимі.

Окрім того, у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

За словами Кличка, через скасування локдауну у Києві вже з 1 травня відновить роботу:

весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням правил безпеки);

заклади громадського харчування та торгівлі;

торгово-розважальні центри, ярмарки та ринки;

спортивні зали та фітнес-центри;

центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).



До слова, учні у Львові та області також повертаються до очного навчання. Регіон перейшов з червоної до жовтої зони карантину. Так, з 26 квітня учні шкіл Львівщини навчаються очно, а у Львові учні 5 – 11 сядуть за парти з 5 травня.