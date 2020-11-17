У Києві скасували другий етап учнівських олімпіад через коронавірус: деталі
У Києві скасували проведення другого етапу учнівських олімпіад через збільшення хворих на коронавірус. Водночас третій етап проходитиме в онлайн-режимі.
Таке рішення було прийнято заради безпеки дітей. Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у фейсбуці.
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Він розповів, що зазвичай другий етап (на рівні районів) відбувається у школах Києва на вихідних. У ньому одночасно беруть участь понад 40 тисяч учнів різного віку, 3 тисячі вчителів та 2,5 тисячі працівників з різних шкіл району.
Але через збільшення нових випадків COVID-19 у Києві, вимоги "карантину вихідного дня" та велику кількість учасників олімпіад було прийняте рішення, що цього року учнівські олімпіади проводитимуть без ІІ етапу,
– зазначив Мондриївський.
За його словами, наразі Департамент освіти і науки доручив Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Грінченка розробити умови та модель проведення ІІІ (міського) етапу з використанням сучасних технологій. Тобто його проводитимуть в онлайн-режимі у січні-лютому 2021 року.
Додамо, що у деяких містах України вже скасували проведення шкільних олімпіад. Зокрема, у Чернівцях, Рівному, Закарпатті, Кропивницькому та інших. Водночас Міносвіти ще 21 квітня 2020 року оприлюднило наказ про скасування IV етапу шкільних олімпіад через карантин.
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