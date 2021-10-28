У Києві школярі 1 – 11 класів після канікул будуть навчатися дистанційно

Столичні школярі виходять з канікул, проте за парти діти поки не повертаються. З 1 листопада навчальний процес у школах Києва відновиться в дистанційному режимі.

Київ з 1 листопада переходить до червоної зони карантину. Таке рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров’я.

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Зазначимо, що навчатися дистанційно будуть всі учні – із 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що садочки продовжать працювати, але будуть дотримуватися правил червоної зони. Тобто очно працюватимуть лише ті дитсадки, де вакциновано 100% персоналу закладів. Виші також будуть працювати дистанційно.

Червона зона в Києві

Влада Києва вимушено відреагувала на постійне погіршення ситуації з COVID-19. Для того, щоб зменшити наплив важкохворих до лікарень, у місті вводять посилений карантин. Діятимуть вони з 1 листопада.

За словами мера столиці, всі державні та приватні організації можуть працювати лише за наявності на 100% вакцинованого персоналу.

Лише щеплені кияни, або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати:

кафе;

ТРЦ;

спортзали;

кінотеатри;

супермаркети та магазини, а також інші заклади.

А громадський транспорт у столиці курсуватиме за графіком, однак користуватись ним можуть лише ті, хто має COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть поліцейські у вибіркових пасажирів.

До слова, у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла молода вчителька Ірина Шамота. Жінка 11 днів тому народила малюка. Деталі – читайте у статті.