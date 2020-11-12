З наступного навчального року всі школи Києва перейдуть на електронні класні журнали, а паперові версії документа більше не використовуватимуть.

Відомо, що вже цього навчального року майже всі 1-4 класи столиці перейшли на роботу в системі "Електронний журнал". Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у фейсбуці.

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Він вважає, що у період дистанційного навчання електронні журнали та щоденники використовували більшість (64%) шкіл Києва. Проте, окрім ведення електронного журналу, вчителі мали вести й паперовий варіант журналу.

Проте вже з наступного року всі школи столиці мають перейти на електронні щоденники. "Для повного переходу всіх класів на такий формат роботи ми маємо забезпечити доступ до інтернету в кожній школі та в кожному кабінеті", – наголосив заступник голови КМДА. Після цього усім учням старших класів нададуть доступ до нового додатку.

Мондриївський додав, що наразі в Києві 6 шкіл перейшли на дистанційне навчання, ще 431 клас зі 157 шкіл пішли на самоізоляцію.

Так, ще місяць тому Міністерство освіти і науки запустило пілотний проєкт, завдяки якому у школах створили та ведуть шкільні електронні журнали та щоденники. Роблять це щонайменше 2-3 школи в кожній області.

Зокрема, у МОН наголошують, що в електронних щоденниках батьки зможуть бачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо. А учні будуть там отримувати завдання під час дистанційного навчання.