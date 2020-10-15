У Києві місцева влада прийняла рішення не відправляти учнів на дострокові канікули з 15 жовтня, хоча це рекомендували в Міністерстві освіти і науки та уряді. Відомо, що школи запровадять канікули з середи, 21 жовтня.

Про це розповів мер міста Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

Цікаво Уряд ухвалив, що школи після канікул можуть почати навчання дистанційно

Зазначимо, що ще раніше влада Києва розіслала керівникам столичних шкіл листи з рекомендацією розпочати осінні канікули для учнів з 21 жовтня 2020 року. Тож, учні не пішли на відпочино з 15 жовтня, як це рекомендували запровадити в МОН.

До слова, у Києві вже п'ять шкіл закриті на карантин через виявлення коронавірусу у вчителів. Також наразі на дистанційному навчанні перебуває 594 класи у 186 школах Києва. Загалом у Києві COVID-19 виявили у 610 школярів та 412 вчителів.

До слова, під час засідання 13 жовтня уряд рекомендував школам піти на канікули з 15 жовтня до 30 жовтня. Втім, у деяких регіонах вирішили почати канікули дещо пізніше. Які школи не дослухалисядо цього рішення та продовжили навчання – читайте у матеріалі.