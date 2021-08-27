У Києві школи отримали рекомендації щодо навчання на карантині: що заборонять
Джерело:Департамент освіти і науки Києва
Департамент освіти і науки Києва дав школам рекомендації щодо проведення навчання в новому навчальному році через ситуацію з коронавірусом. Які карантинні обмеження діятимуть у школах – читайте у статті.
Відповідний лист опублікована на сайті департаменту. У ньому зібрані вимоги й рекомендації щодо безпечного навчання з 1 вересня.
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Рекомендації для роботи шкіл під час карантину
Як працюватимуть школи у жовтій та помаранчевій зоні карантину
Якщо регіон перейде у жовту чи помаранчеву зону, то на цій території буде заборонено:
- відвідувати школи учнями та проводити масові заходи (вистави, свята, концерти), якщо там немає понад 20% вакцинованих працівників закладу;
- відвідувати школи учнями, якщо на самоізоляції через контакт з людиною з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників;
- батьківські збори можна проводити лише в онлайн-режимі;
- відвідувати школи особам, які не є учасниками освітнього процесу.
Водночас батькам дозволити індивідуально відвідувати школи за наявності в них документа про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19, який проведено не пізніше 72 годин до відвідування закладу освіти.
Додамо, що тоді такий візит потрібно попередньо погодити з керівником закладу, а під час нього використовувати захисні маски і проводити термометрію. Але допуск батьків дітей з інвалідністю не потребує попереднього узгодження.
Як працюватимуть школи у червоній зоні карантину
Якщо в регіоні встановлять червоний рівень епідемічної небезпеки, то там забороняється:
- відвідування школи учнями, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів, якщо там вакциновано менш як 80% працівників.
Організовуючи навчання в школі, потрібно:
- проводити термометрію;
- педагогам використовувати засоби індивідуального захисту, у тому числі захисні щитки;
- дотримуватися режиму провітрювання приміщень та правил дезінфекції;
- розробити та дотримуватися розкладів і маршрутів руху (використання всіх входів до будівлі для запобігання скупчення);
- мінімізувати пересування учнів між навчальними кабінетами тощо.
Також у Києві школам рекомендують
- учнів 1, 5, 10 класів, першокурсників коледжів та вишів переводити в дистанційне чи змішане навчання останніми (з урахуванням епідситуації в кожному окремому класі);
- упродовж квітня – травня для випускних 11 класів впровадити модульне навчання. Для цього потрібне рішення педради на початку навчального року;
- починати уроки в очному та дистанційному форматах не пізніше 9:30;
- застосовувати методику щодо проведення уроків на відкритому повітрі з урахуванням погодних умов;
- за потреби коригувати періоди проведення осінніх, зимових та весняних канікул залежно від епідситуації;
- батьківські і збори колективів закладів освіти проводити виключно в онлайн-режимі.
До слова, в уряді наголосили, що наразі Україна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки. Тому навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня – та проходитиме у звичному режимі. Проте навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил.
Важливо Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня
А керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.
За його словами, є три варіанти роботи шкіл під час карантину:
- Перший – якщо країна перебуває в зеленій зоні, то школи працюють у звичайному режимі. Діти ходять до школи і вчаться, вчителі працюють очно.
- Другий – якщо країна переходить в жовту або помаранчеву зони, то потрібно, щоб не менше 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше – дистанційне навчання.
- Третій – якщо встановлена червона зона, тоді учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи.