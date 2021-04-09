Рішення Департамент освіти і науки оприлюднив 7 квітня. Його ухвалили відповідно до протоколу Комісії з питань ТЕБ та НС з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Важливо Освітній департамент Києва пропонує зменшити навантаження на випускників у травні

Так, документ наказу призупинити прийом дітей до перших класів у школах Києва у 2021 році. Проте у ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.



Зазначимо, що столичні школи мали з 12 квітня приймати заяви батьків та документи учнів, які йдуть цього року у перші класи.

Цього року, як і минулого, ми очікуємо 31 тисячу першокласників. Місць у перші класи шкіл столиці – достатньо. Зарахування дітей здійснюватиметься поетапно,

– розповідав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Яких дітей спочатку зараховують у 1 клас:

Першочергово до школи будуть приймати дітей, які:

проживають на території обслуговування відповідної школи;

дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі;

діти працівників закладу освіти;

діти із садочків, які входять до структури школи;

а вже потім – усі охочі на наявні вільні місця.

Раніше ми розповідали, що для того, аби дитину зарахували до першого класу, батьки мають особисто подати директору заяву. Які документи для цього потрібні та всі деталі – читайте у нашому матеріалі.

До слова, у Києві з 5 квітня закрили школи та садочки. Учні з 1 по 11 класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і студенти вишів перейшли на дистанційне навчання.