Заступник голови КМДА, депутат Київської міської ради Валентин Мондриївський розповів про реформування закладів освіти у Києві.

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За його словами, у Святошинському районі з’явиться три нові садочки на базі колишніх однойменних навчально-виховних комплексів:

№284 "Обрій",

№68 "Дзвіночок",

№442 "Свічадо" (комбінованого типу).

Якщо раніше ці заклади забезпечували дітей і дошкільною, і загальною середньою освітою (5 – 9 класи), то після змін тут прийматимуть лише дошкільнят,

– сказав Мондриївський.

А у Деснянському районі з’явиться три початкові школи (їх створять на базі школи I ступеня №311 та двох спеціалізованих шкіл І ступеня №12 та №322 з поглибленим вивченням англійської мови).

Окрім того, у київська міська влада підтримала рішення про зміну типу й найменування трьох санаторних дошкільних навчальних закладів у Деснянському районі.

"Раніше садочки №520 "Юніор", №757 та №94 надавали як освітні, так і оздоровчі послуги для дітей із захворюванням дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Але зараз потреба саме в таких спеціалізованих закладах відсутня. Тому там будуть приймати й інших дітей", – сказав Мондриївський.

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Він вважає, що це дасть можливість збільшити кількість місць у цих трьох дитячих садочках Деснянського району. Але там збережуть можливість отримання медичних послуг та харчування дітей з особливими дієтами.

Заступник голови КМДА додав, що у Києві створять ще чотири інклюзивно-ресурсних центри у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. В цих районах відвідує заклади освіти найбільша кількість дітей з ООП.

До слова, у київській школі №58 вчителька побила учня з особливими освітніми потребами. В Офісі омбудсмена повідомили, що педагогиню вже звільнили і її чекає кримінальна відповідальність.