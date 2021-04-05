Директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян пропонує дати волю одинадцятикласникам. Йдеться про те, щоб запропонувати випускникам завершити вивчення матеріалу до кінця квітня.

Фіданян наголосила, що тут не йдуться про те, щоб дозволити учням пропускати чи прогулювати уроки. "Мова про академічну свободу: свободу вибору власної освітньої траєкторії в останній місяць навчання у шкільних стінах", – відповіда вона.

До теми В яких областях України учні навчаються дистанційно через карантин: перелік

Фінанян пропонує тим, хто до цього готовий, ревізувати навчальні програми й завершити вивчення нового матеріалу для учнів 11 класів до кінця квітня.

Вже багато років ми заплющуємо очі на абсурдну ситуацію: за шкільною програмою одинадцятикласники до кінця року мають опановувати певні теми, вивчати й повторювати матеріал, а насправді вже на початку травня вони складають ЗНО з усього вивченого матеріалу,

– заявила вона.

Також Департамент освіти і науки пропонує провести навчання у травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не за класами, а за групами, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання у виші.

“Дні перед ЗНО пропонуємо перетворити на дні предметного занурення (колись це називалося консультаціями перед екзаменом). Ми маємо реальну можливість у травні зменшити для учнів кількість предметів для вивчення враховуючи індивідуальну потребу кожного з них, – додала Фіданян.

Адже сьогодні тижневе навантаження на випускника становить до 36 годин на тиждень. А за словами Фіданян, за умови організації навчального трансформера реально зменшити навантаження на школяра до 12 годин, зберігаючи при цьому вчительське навантаження та зарплату.

Звісно, такі зміни варто було запровадити на всю останню чверть. У Києві є колективи, які зайнялися розробкою власної шкільної моделі навчання випускників, і успішно практикують її вже не один рік. Ми розпочнемо покроково — спробують лише ті, хто впевнений, що це посильно для педагогів,

– наголосила експертка.

До слова, профільний комітет Ради з питань освіти і науки пропонує скасувати ДПА і для учнів 11 класів через ситуацію з коронавірусом. Остаточне рішення буде приймати Верховна Рада.

Водночас ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки, за словами міністра освіти, тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.