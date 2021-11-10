Віталій Кличко запевнив, штам "Дельта", як зазначають медики, більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей, і вражає з наслідками та ускладненнями.

До теми Дві приватні школи Києва, попри карантин, працювали очно: КМДА провела розслідування

За даними Кличка, сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях.

Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу. Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема молодшої школи (1 – 4 класів), за парти ще не повернуться. Діти продовжать навчання в дистанційному режимі,

– написав Кличко.

Мер міста наголосив, що влада не може ризикувати здоров’ям дітей, їх родин і близьких. Адже чимало дітей переносять вірус безсимптомно, і так можуть заразити рідних.

"Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада", – додав Кличко.

Карантин у школах Києва

Зазначимо, що з 23 жовтня у школах Києва запровадили карантин, учні спочатку пішли на канікули, а потім – дистанційку. Тож, учні 1 – 11 класів столиці будуть навчатися в онлайн-режимі щонайменше три тижні.

До слова, раніше Кличко наголошував, що школи Києва зможуть повернутися за парти лише після поліпшення епідемічної ситуації. Деталі – читайте тут.

Коронавірус у Києві! У столиці за минулу добу, 9 листопада, виявили 1740 нових випадків COVID-19. Водночас по всій Україні за добу коронавірус зафіксували у понад 23 тисяч людей.

Водночас у Львові вирішили дещо послабити карантинні обмеження. З 15 листопада учням молодших класів дозволили повернутися у школи на очне навчання. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Віталія Кличка:

Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, – більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями. Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях.

Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу! Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1 – 4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі.

Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей. А також – їх родин і близьких. Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада.