Учасники дискусії обговорили питання розвитку цифрової освіти в Україні, а також розповіли про напрями, за якими відбуватиметься навчання в університеті.

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Наразі організатори аналізують сфери зацікавленості абітурієнтів і потреби ІТ-ринку. Серед пріоритетних розглядаються такі напрями:

штучний інтелект

наука про дані

кібербезпека

робототехніка

веб-розробка.

До викладання планується залучити фахівців-практиків провідних українських і міжнародних ІТ-компаній. Студенти захищатимуть ідеї, розроблятимуть бізнес-плани, запускатимуть стартапи та працюватимуть з реальними кейсами ІТ-компаній.

Чи буде навчання у виші платним? Навчатися в SET University зможе кожен, адже в ньому буде доступний income share agreement (договір про розподіл доходу). Тобто оплачувати навчання можна буде відсотком від своєї зарплати в ІТ-компанії протягом кількох років після закінчення університету.

Також доступними будуть комерційна (вартість буде така, як і на інших програмах Київської школи економіки) та грантово-стипендіальна модель навчання. Перший набір запланований на 2022 рік, наберуть 150 студентів.

Випускникам обіцяють стовідсоткове працевлаштування. Також засновники планують, що випускники матимуть змогу заснувати власний успішний стартап. В якості дипломної роботи студенти презентуватимуть ідею або проєкт стартапу та захищатимуть його перед інвесторами.

Університет готуватиме не просто спеціалістів, а майбутніх новаторів, які будуть здатні змінювати світ за допомогою науки, підприємництва та технологій,

– кажуть у МОН.

Окрім теоретичних знань, здобувачі освіти отримають практичні навички, необхідні підприємцям.

Додамо, що засновниками нового університету стали партнер Founding Partner Roosh Сергій Токарєв та Київська школа економіки. Університет діятиме на базі КШЕ та за підтримки діючих IT-інвесторів та бізнесменів.

До слова, за два роки кількість заяв на ІТ-напрями зросла вдвічі. Так, у 2019 році на ІТ-спеціальності абітурієнти подали близько 100 тисяч заяв, а вже у 2021 році – зареєстрували 200 тисяч заяв. У які виші подали найбільше заяв – читайте тут.

Президентський університет в Україні! Студенти, які здобуватимуть вищу освіту у Президентському виші не будуть платити за навчання. Також планується, що держава забезпечить їх безкоштовним проживанням, харчуванням і навіть лікуванням. Які напрямки там будуть та деталі про Президентський виш – читайте у статті.