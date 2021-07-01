В Україні презентували американський університет: де та коли його відкриють

Вже незабаром у Києві з’явиться американський університет світового рівня – "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК). Він навчатиме студентів у партнерстві з Університетом штату Арізона (ASU).

Представник партії "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець розповів, що новий виш буде розташований у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі.

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Після реставрації історичної будівлі університет прийме українців на навчання. Очікується, що до американського вишу вступлять перші студенти вже у 2022/23 навчальному році.

Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Адже у місті з’явиться університет світового рівня,

– написав Білоцерківець.

На презентації американського університету виступив і мер Києва Віталій Кличко, який наголосив, що столиця підтримуватиме цей проєкт.

"Освіта – це ключ до життя. Багато хлопців і дівчат мріють отримати американську освіту. Так, вони зможуть не їхати до США по освіту, а отримати її тут, в Україні. Це прекрасна ідея, чудовий проєкт", – вважає Кличко.



Зазначимо, що до проєкту залучена низка інвесторів – як з американської, так і української сторони.

До слова, в Україні оприлюднили рейтинг 200 найкращих університетів. Так, його очолюють КНУ ім. Шевченка, КПІ ім. Сікорського та ХНУ ім. Каразіна. Які університети потрапили у 30-ку найкращих – дивіться у статті.