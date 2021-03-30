У Києві поліція почала ставити дітей на облік через булінг

У Києві торік почали ставити на облік дітей через булінг. Поліція запевняє, що це не покарання, а лише спосіб розв’язати проблему. Втім, батькам кривдника можуть виписати й штраф.

Ця сума складає 850 – 1700 гривень або ж дорослих через поведінку їх дитини зобов’яжуть до виправних робіт. Якщо інцидент станеться вдруге, то штраф буде збільшено від 1700 – 3400 гривень.

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Для чого потрібний облік

Якщо у школі буде зафіксований факт булінгу, то дитину-кривдника можуть поставити на такий облік. Він буде перебувати у списку один рік й ювенальна поліція уважно слідкуватиме за поведінкою школяра.

Правоохоронці запевняють, що облік необхідний для ефективної боротьби з булінгом.

Облік, не є покаранням, як це сприймають більшість людей. Це спосіб виявити й позначити проблему, зокрема встановити причини або умови, які безпосередньо спонукали дитину до такої поведінки. Та провести профілактичну роботу з батьками та іншими членами родини,

– розповідає старший інспектор поліції Віталій Єфименко.

В поліції також підкреслили, що до кожної дитини застосовують індивідуальний підхід. Тому що ситуації та проблеми пов’язані з родиною бувають різні.

Як працюють з дітьми

"Ми намагаємось обмежити дитину від тих умов, які спонукали її до такої поведінки. Крім того, на обліку ми проводимо роз’яснювальні роботи, воркшопи, семінари, тренінги. Наша головна мета допомогти як і дитині, яка булить так і її батькам", — каже Єфименко.

До слова, з моменту відколи дітей почали ставити на обік і до сьогодні, у Києві зафіксували лише один випадок булінгу.

В поліції зауважують, що дитину можуть взяти на облік, тільки якщо вона вчинила булінг до учасника його школи.

Найчастіше фіксують булінг серед дітей 5 – 8 класів. Також трапляються випадки булінгу і серед дітей початкових класів.

Повідомити про булінг можна звернувшись в поліцію. Якщо потрібна психологічна допомога, її можна отримати на гарячій лінії — 0 800 500 225 "Ла Страда".