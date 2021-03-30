У Києві поліція почала ставити дітей на облік через булінг

Джерело:"Вечірній Київ"
У Києві торік почали ставити на облік дітей через булінг. Поліція запевняє, що це не покарання, а лише спосіб розв’язати проблему. Втім, батькам кривдника можуть виписати й штраф.
Ця сума складає 850 – 1700 гривень або ж дорослих через поведінку їх дитини зобов’яжуть до виправних робіт. Якщо інцидент станеться вдруге, то штраф буде збільшено від 1700 – 3400 гривень.
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Якщо у школі буде зафіксований факт булінгу, то дитину-кривдника можуть поставити на такий облік. Він буде перебувати у списку один рік й ювенальна поліція уважно слідкуватиме за поведінкою школяра.
Правоохоронці запевняють, що облік необхідний для ефективної боротьби з булінгом.
Облік, не є покаранням, як це сприймають більшість людей. Це спосіб виявити й позначити проблему, зокрема встановити причини або умови, які безпосередньо спонукали дитину до такої поведінки. Та провести профілактичну роботу з батьками та іншими членами родини,
– розповідає старший інспектор поліції Віталій Єфименко.
В поліції також підкреслили, що до кожної дитини застосовують індивідуальний підхід. Тому що ситуації та проблеми пов’язані з родиною бувають різні.
"Ми намагаємось обмежити дитину від тих умов, які спонукали її до такої поведінки. Крім того, на обліку ми проводимо роз’яснювальні роботи, воркшопи, семінари, тренінги. Наша головна мета допомогти як і дитині, яка булить так і її батькам", — каже Єфименко.До слова, з моменту відколи дітей почали ставити на обік і до сьогодні, у Києві зафіксували лише один випадок булінгу.
В поліції зауважують, що дитину можуть взяти на облік, тільки якщо вона вчинила булінг до учасника його школи.
Найчастіше фіксують булінг серед дітей 5 – 8 класів. Також трапляються випадки булінгу і серед дітей початкових класів.
Повідомити про булінг можна звернувшись в поліцію. Якщо потрібна психологічна допомога, її можна отримати на гарячій лінії — 0 800 500 225 "Ла Страда".