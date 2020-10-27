Київські школи виходять з канікул з четверга, 29 жовтня. Учні будуть навчатися там очно, дистанційний формат буде лише у 7 школах столиці.

Про це повідомила голова департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Вона наголосила, що з 29 жовтня київські учні повертаються до освітнього процесу. Учні столиці були на какінулах тиждень з 21 жовтня.

"У нас вже є статистика, хто повертається, а хто буде навчатися дистанційно. Поки статистика для нас втішна. Ми припускаємо, що в дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл", – розповіла Фіданян. Додамо, що загалом в Україні на самоізоляції перебуває понад дві тисячі учнів і близько 450 шкіл навчають дітей дистанційно.

За її словами, у Києві лише 1,5 % вчителів від загальної кількості працівників шкіл мають підтвердження про захворювання на коронавірус.

Фіданян також додала, що формат повернення до освітнього процесу в різних школах буде залежати від ситуації з захворюваністю в кожному окремому закладі.

До слова, раніше у Міносвіти запевняли, що учні в червоних зонах після канікул навчатимуться онлайн з дому. Натомість канікули планували впровадити до 30 жовтня. Проте школи в Івано-Франківську та Черкасах почнуть навчання з 28 жовтня.