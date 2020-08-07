У Києві перевірятимуть усі навчальні заклади: причини
У Києві з 10 серпня стартує перевірка всіх навчальних закладів. На такий крок у столиці пішли, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу.
Навчальні заклади моніторитимуть через пандемію
У Києві готуються до старту навчального року в умовах пандемії. Про те, як запобігатимуть коронавірусу під час навчання розповів в ефірі одного з українських телеканалів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує 24 канал.
Цікаво Рекомендації МОЗ про організацію навчання в школі: чи допоможе це уникнути поширення COVID-19
Фахівці прогнозують, що після старту навчання у вересні можуть статись нові спалахи коронавірусної хвороби. COVID-19 може швидко поширюватись в організованих колективах.
Ми готуємось до цих процесів. З наступного тижня буде проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вузів, усіх ліцеїв та шкіл з метою недопущення поширення інфекції
– повідомив Рубан.
Університети самі можуть визначатись з початком навчання
Зазначимо, що раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вищі навчальні заклади України можуть самі визначати, чи розпочинати їм навчання з 1 вересня. Такі рішення може ухвалити вчена рада кожного ВНЗ.