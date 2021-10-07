У Києві будуть відстороняти невакцинованих вчителів

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що заклади освіти зможуть самостійно ухвалювати рішення щодо співробітників і вчителів, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19. Їх можуть усувати від роботи без збереження зарплати.

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За його словами, відповідний механізм уже відпрацьовується у столичній адміністрації. "Ми зараз відпрацьовуємо механізм, щоб колективи самі вирішували, як організовувати роботу з тими, хто не хоче вакцинуватися", – розповів чиновник.

У КМДА сподіваються, що колективи ухвалять рішення про те, що ті працівники, які не вакциновані, будуть перебувати вдома, не ходитимуть на роботу і не отримуватимуть зарплату.

Чиновник додав, що вакцинація в Україні не є обов’язковою, однак це питання вкрай важливе, адже йдеться про безпеку і працівників закладів освіти, і дітей.

Директорів шкіл можуть звільнити

За словами Мондриївського, директор шкіл у Києві можуть отримати догану за відсутність контролю за вакцинацією співробітників від коронавірусу. Водночас більше, ніж одна догана, є підставою для звільнення.

Керівник має за це відповідати і контролювати наявність усіх підтверджуючих документів, що людина провакцинована. Це має бути відображено в усіх базах, які є у медиків,

– зауважив чиновник.

Так, директор столичної школи №13, де не змогли підтвердити вакцинацію 80% працівників, отримає догану. "Якщо така догана не одна, його можуть звільнити", – сказав Мондриївський.

Він додав, що підставою для звільнення в такому випадку є "неефективне виконання функцій керівника конкретного закладу, підприємства чи організації".

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Чиновник уточнив, що керівник закладу освіти не зобов’язаний перевіряти COVID-сертифікати працівників на автентичність, але якщо виявиться, що сертифікат є підробкою, цим питанням повинні займатися правоохоронні органи.

Зазначимо, що робота шкіл у режимі офлайн дозволена, але якщо там вакциновано не менш ніж 80% працівників. Заклади, в яких цей відсоток нижчий, будуть переходити на дистанційку.