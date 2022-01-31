Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що наразі по всій Україні хворіє багато школярів у порівнянні з торішніми сплесками епідемії.

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За її словами, у кожному закладі освіти ситуація різниться, тому керівник закладу може самостійно прийняти рішення про переведення на дистанційну форму навчання.

Втім, на її думку, поки що немає потреби закривати всі 425 шкіл одночасно.

Скільки шкіл вже працює дистанційно

Наразі на дистанційний режим роботи перевели близько 70 закладів освіти. Ми уважно стежимо за показниками захворюваності дітей і за потреби скористаємося рекомендаціями МОН (про дистанційку, – 24 канал),

– заявила Старостенко.

Заступниця голови КМДА додала, що багато школярів не щеплено, при тому що дозволена вакцинація з 12 років. Тому вона закликала батьків вакцинувати своїх дітей найближчим часом.

До слова, у МОН повідомили, що наразі понад 4,7 тисячі шкіл працюють у дистанційному форматі. До того ж, кілька днів тому Міносвіти рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання.

Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.