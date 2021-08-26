У Києві не планують закривати садочки та школи на карантин, якщо буде нова хвиля COVID-19

У випадку нової хвилі коронавірусу у Києві не планують знову закривати дитячі садочки та початкові школи на карантин. Адже наразі в столиці кожен другий працівник закладів освіти пройшов повну вакцинацію від COVID-19.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що, враховуючи попередній досвід, за наступної хвилі пандемії місто не буде закривати садочки та початкову школу.

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За його словами, з квітня у столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти, зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту.

В Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований,

– заявив Кличко.

Мер Києва додав, що у школах столиці вже завершують підготовку до 1 вересня. Так, у кожному другому закладі освіти здійснили поточні або капітальні ремонти. Відомо, що відремонтували 217 садочків та 242 школи.

На підготовку до нового навчального року столиця виділила 1,8 мільярда гривень.

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Зазначимо, що новий навчальний рік в Україні планують почати в звичайному режимі. Керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок, а старші учні будуть носити їх тільки на перервах.

Окрім того, за його словами, школи можуть проводити святкові лінійки 1 вересня. Однак бути лінійці або ні – остаточно вирішує навчальний заклад.