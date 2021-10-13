У Києві не планують переносити осінні канікули у школах, – КМДА

Київ не планує переносити осінні канікули в школах на більш ранній час – 18 жовтня. У КМДА повідомили, що канікули для учнів у столиці розпочнуться за планом – з 25 жовтня.

У КМДА додали, що жодного рішення щодо перенесення канікул наразі не ухвалювалося.

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Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський каже, що причин для дострокового початку осінніх канікул немає.

Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи,

– заявив він.

Водночас відправити школярів на канікули раніше вирішили у Харкові, Вінниці, Хмельницькому, а також і в Івано-Франківську, Херсоні, Кропивницькому та Сумах.

У МОЗ запевняють, що ситуація з захворюваністю на коронавірус з кожним днем погіршується, і тисячі учнів разом із вчителями вже на ізоляції. Тож школам наполегливо рекомендують запровадити канікули на тиждень раніше – з 18 жовтня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, що зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше на 15% зниження захворюваності вже за 5 днів після ухвалення цього рішення.

В Києві за минулу добу, 12 жовтня, виявили 978 хворих на коронавірус. Померли 19 людей. Загалом за період пандемії в столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – понад 241 тисяча, також понад 5,5 тисячі – летальних випадків.

До слова, освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи. Так, ті вчителі, які до 7 листопада не вакцинуються, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.