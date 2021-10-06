Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що до перевірок залучено понад 10 груп контролю – це працівників Держпродспоживслужби, працівників муніципальної охорони. Якщо потрібно, залучаються і працівники поліції.

До теми В уряді пояснили, як працюватимуть школи в червоній зоні

За його словами, школи та садочки щодня перевіряють, але роблять це вибірково. Групи контролю зараз працюють по всьому місту.

Кожна така перевірка триває щонайменше годину, оскільки доводиться перевіряти великий обсяг документації.

Рішення про масові перевірки було ухвалено через випадок, що стався у столичній школі №13. Там не змогли надати підтвердження вакцинації співробітників і вчителів,

– наголосив заступник голови КМДА.

Головна мета контролю – зрозуміти, чи є системність у порушеннях чи це локальні випадки.

Мондриївський уточнив, йдеться не лише про школи, але й про заклади харчування, торговельні мережі, заклади різних форм власності тощо.

До слова, у Києві школа № 13 не змогла підтвердити дані щодо кількості вакцинованих від COVID-19 вчителів. У частини працівників не виявилося документів, які би підтверджували щеплення або те, що вони перехворіли. Тож учні можуть перейти на дистанційку.