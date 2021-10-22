У Києві лише 7 шкіл мають 100% вакцинованих працівників, – Фіданян про навчання в червоній зоні

У Києві планують запровадити червону зону карантину. Згідно з постановою уряду, там можуть працювати школи, де вакциновано 100% працівників. Окрім того, у столиці запровадили карантин у школах на наступні два тижні.

Під час години запитань до Департаменту освіти директорка відомства Олена Фіданян заспокоїла, що освітяни міста готові до червоної зони.

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За її словами, карантин у школах таки варто запровадити, щоб розірвати ланцюжок захворюваності.

Робота шкіл столиці в червоній зоні

Чи будуть школи у Києві працювати очно? Фіданян повідомила, що у столиці є лише 7 шкіл та 24 садочки, де вакциновано 100% працівників. Всі решта шкіл не можуть працювати під час червоної зони карантину.

Постанова уряду пояснює, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину. Проте для цього потрібно, щоб всі 100% працівників були вакциновані двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи (1 – 4 класи) продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

Директорка Департаменту освіти зазначила, що наступний тиждень у школах Києва будуть осінні канікули. Тож, за цей час вони спробують підняти рівень вакцинації працівників до 100%.



Кількість вакцинованих освітян у Києві / Інфографіка Департаменту освіти

Як працюватимуть школи у Києві наступні два тижні:

з 25 до 31 жовтня у школах Києва – осінні канікули;

з 1 до 8 листопада – якщо встановлять у столиці червону зону, невакциновані колективи (де немає 100% щеплених працівників) не зможуть працювати очно. Тобто запровадять дистанційне навчання.

Чи планують у цьому році олімпіади та конкурси для учнів? Фінанян наголосила, що їх будуть проводити, вже є наказ МОН. Але організовують такі заходи дистанційно.

До слова, по всій Україні одну дозу щеплення проти COVID-19 отримали 87% працівників шкіл. Водночас повністю двома дозами вакциновано близько 380 тисяч вчителів (60%). В яких регіонах найвищі та найнижчі показники – читайте у статті.