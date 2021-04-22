Завдяки онлайн-навчанню в Києві кількість хворих учнів та вчителів на COVID-19 зменшилася вдвічі

У Києві після посилення карантину та переведення дітей на дистанційне навчання зменшилася вдвічі кількість учнів та вчителів, які хворіють на коронавірус.

Очільниця київського освітнього департаменту Олена Фіданян розповіла, що локдаун допоміг зменшити динаміку захворюваності.

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Школи столиці від 5 квітня навчають дітей в дистанційному форматі. Завдяки цьому, за словами Фіданян, кількість учнів та вчителів, які хворіють на COVID-19, зменшилась вдвічі.

Сьогодні, відповідно до щоденно зібраних даних, у Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в учнів – 0,1%, а у вчителів та працівників шкіл – 0,5%,

– написала вона.

Також Фіданян наголосила, що освітяни помітили кращу відвідуваність онлайн-уроків, якщо порівняти це з минулими локдаунами.



Ззазначимо, що у Києві цього тижня розпочали вакцинацію вчителів. Лише за два дні провакциновано вже понад 1 100 освітян, які залучені до проведення ЗНО у 2021 році.

До слова, зараз посилений карантин дії у 13 регіонах. Там учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційне навчання. В яких областях червона зона: