Очільниця київського освітнього департаменту Олена Фіданян розповіла, що локдаун допоміг зменшити динаміку захворюваності.

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Школи столиці від 5 квітня навчають дітей в дистанційному форматі. Завдяки цьому, за словами Фіданян, кількість учнів та вчителів, які хворіють на COVID-19, зменшилась вдвічі.

Сьогодні, відповідно до щоденно зібраних даних, у Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в учнів – 0,1%, а у вчителів та працівників шкіл – 0,5%,

– написала вона.

Також Фіданян наголосила, що освітяни помітили кращу відвідуваність онлайн-уроків, якщо порівняти це з минулими локдаунами.



Ззазначимо, що у Києві цього тижня розпочали вакцинацію вчителів. Лише за два дні провакциновано вже понад 1 100 освітян, які залучені до проведення ЗНО у 2021 році.

До слова, зараз посилений карантин дії у 13 регіонах. Там учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційне навчання. В яких областях червона зона: