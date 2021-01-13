Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що планує відновити очне навчання для учнів молодших класів, незважаючи на локдаун в країні, який триватиме до 24 січня.

Він вважає, що онлайн-навчання для дітей такого віку – неефективне. Про це Віталій Кличко заявив у фейсбуці.

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За словами мера Києва, перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється, тому він планує відновити очне навчання у школах столиці.

Хочу повідомити, що я звернувся до Міністерства освіти і науки та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Все для того, щоб учні 1 – 4 класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють садочки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа,

– заявив Кличко.

Тому наразі очікується рішення Міністерства освіти та науки та уряду.

Кличко вважає, що повернення в школи учнів 1 – 4 класів поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.

Мер Києва додав, що дитячі садки зараз працюють у звичному режимі. Наразі в столиці на карантин не зачинений жоден із садочків. Але тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках, а наповненість дітей у садочках – становить майже 50%

До слова, у МОН рекомендували школам під час локдауну продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання. Проте школи можуть приймати рішення про навчання учнів самостійно.