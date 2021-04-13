У Києві дитячі садочки планують відкрити після Великодня: ймовірна дата

У столиці дитячі садки закрили 5 квітня через посилення карантину. Натомість відкрити їх планують вже після Великодня – з 10 травня.

Про це розповіли співробітники кількох дитячих садків столиці, які вже отримали інструкцію від керівництва.

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За їх словами, садочки у Києві відкриються не раніше 10 травня. "Поки що сидимо вдома", – розповіла одна зі співробітниць дошкільного закладу Голосіївського району.

Про такі ж передбачувані дати відкриття садочків є інформація і з інших районів Києва. Так, один заклад повідомив, що прозвучала навіть дата відкриття садочків – 7 червня.

Чому садочки планують відкрити так пізно? Працівники садків кажуть, що у дошкільних установах чекають вакцину для співробітників, а вона прибуде не раніше 20 травня.

Зазначимо, що офіційна інформація щодо відкриття або продовження закриття дитячих садків з'явиться 14 квітня. Адже у цей день відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві.

До слова, 19 березня Київ опинився в червоній зоні карантину. У місті запровадили майже всі обмеження, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі садки все ще працювали. Але вже з 5 квітня у зв'язку з погіршенням ситуації закрили й заклади освіти.