Так, з понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі.

Важливо Верховна Рада спростила ЗНО та скасувала ДПА: нардепка пояснила, що це означає для школярів

Чому необхідно відновлювати навчання

Влада наголошує не лише на засвоєнні нових знань, а й психологічній підтримці та спілкуванні.

Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань,

– додали у КМДА.

Акцент зроблять не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторюванні. Нагадали, що для учнів та вчителів у місті створено мережу онлай-сервісів.

До теми – Що буде із ЗНО та новий мультимедійний тест – Наталія Піпа: