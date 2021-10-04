У Києві директор школи подав на уряд до суду: вимагає скасувати обмеження для вчителів

Директор спеціалізованої школи №210 у Києві Дмитро Ламза подав судовий позов на уряд до Окружного адміністративного суду столиці. Він вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

Відповідачем по справі є Кабінет Міністрів, третьою стороною виступає Профспілка працівників освіти й науки України.

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Директор школи підтримує вакцинацію, але вважає, що при цьому треба дотримуватися закону. "Чому в сучасній правовій країні все робиться не по закону? Хто придумує вигадані відсотки і чому саме 80%, а не якийсь інший відсоток?", – запитує він.

Головна вимога позову – повернути конституційні права педагогам, визнавши протиправними та нечинними положення підпункту 15-1 пункту 3 та підпункту 10 пункту 3-5 Постанови уряду від 9 грудня 2020 р. №1236 від 24 вересня 2021 року.

Я – освітянин і не буду мовчати, коли страждають мої колеги та друзі! Колектив, який я очолюю, занепокоєний подіями, що відбуваються навколо освіти. Школи закривають на дистанційне навчання, а деякі школи закривають повністю і переводять працівників у відпустку за свій рахунок, – розповів Дмитро Ламза.

Директор вважає подання зазначеної заяви відповідальним кроком щодо своїх колег, конституційні права яких порушуються державою. Ламза впевнений, що його позов матиме резонанс, і "посадовці схаменуться щодо неправомірних дій щодо вчителів".

Дмитро Ламза вважає, що освітянам не дають працювати, від чого страждають люди, а головне – діти. Директор упевнений, що в цій ситуації треба діяти.

Дивіться відеозвернення Дмитра Ламзи щодо позову до суду:



До слова, МОЗ включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.

Текст публікації Дмитра Ламзи:

Позов до суду на КМУ подано! Я – освітянин і не буду мовчати, коли страждають мої колеги та друзі! Колектив, який я очолюю, занепокоєний подіями, що відбуваються навколо освіти; школи закривають на дистанційне навчання, а деякі школи взагалі закривають і переводять працівників у відпустку за свій рахунок.

Сьогодні я зробив відповідальний крок по відношенню до своїх колег, конституційні права яких порушуються державою. Кожен хоче працювати, але освітянам не дають… У мене сотні питань, а відповіді на них отримати не можу. На всі звернення тільки відписки.

Я за вакцинацію і вважаю, що вона потрібна! Чому в сучасній правовій країні все робиться не по закону? Хто придумує вигадані відсотки і чому саме 80%, а не якийсь інший відсоток?

Сумно! Але сумувати досить, треба діяти! Головна вимога позову: визнати протиправними та нечинними положення підпункту 15-1 пункту 3 та підпункту 10 пункту 3-5 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 у редакції від 24.09.2021.