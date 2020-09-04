Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці вже кілька навчальних закладів закрили на карантин. Зокрема, чотири дитячі садочки та дві школи у різних районах міста.

Як розповів мер Києва під час брифінгу, дитячі садочки закрили на карантин у Деснянському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах, передає 24 канал.

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Окрім того, за словами Кличка, ще дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через зараження коронавірусом учителів. І ще близько 20 класів в 11 школах Києва перейшли на навчання онлайн через інфікування учнів.

Тому мер звернувся до батьків з проханням берегти здоров'я своїх дітей. "Якщо зранку ви бачите у дитини симптоми ГРВІ, то не відпускайте дитину в садочок чи школу", – додав він.

До слова, навчальний рік лише розпочався, а коронавірус вже змусив кілька шкіл закритися або перейти на дистанційне навчання. І рекорди б’ють Миколаївська та Київська області. Які школи закрилися через виявлення захворювання COVID-19 у учнів чи вчителів – читайте у матеріалі.