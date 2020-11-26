В одній з шкіл Києва учень захворів на коронавірус. Відповідно весь клас відправили на самоізоляцію. Але тато одного з учнів відмовився залишати дитину вдома та привів її до школи.

Такий випадок у столичній школі обурив директорку Департаменту освіти і науки Київської міськради Олену Фіданян, пише вона у фейсбуці.

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Тато відмовився залишати дитину вдома

Вона розповіла, що батько одного з учнів, яких відправили на самоізоляцію, відмовився залишати дитину вдома. І оскільки чоловік працює адвокатом, він привів дитину до школи зі словами: "Спробуйте не допустити мою дитину на уроки! Ви порушите статті такі-то, законів таких-то".

За її словами, керівництво школи розгубилося. Тому вони вирішили прийняти дитину. "Але однокласники учня перебували вдома і дитина, навіть маючи негативний тест, може бути носієм", – каже Фіданян.

Чи допустили учня до занять

Директорка департаменту дізналася, що адміністрація школи зрозуміла, що не можна цю дитину саджати в паралельний клас, тому її відправили в ізолятор. "До дитини прийшов психолог, бо медичного працівника у школі нема. Учневі запропонували підключитися до онлайн-уроків, які проводили для його однокласників", – сказала Фіданян.

Вона розповіла, що дитина два уроки навчалася у шкільному ізоляторі дистанційно. Після цього тато учня мовчки забрав дитину додому.

Керівниця Департаменту освіти обурена такою поведінкою батька, бо вважає, що він просто вирішив показати силу своєї юридичної обізнаності. "Які закони порушив тато-адвокат? Немає закону, який карає за моральне знущання над працівниками школи", – додала вона.

Посадовиця також припустила, що така поведінка тата може свідчити про один із різновидів психологічного насильства.



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