У Києві відновлять зарахування першокласників у школи: коли та які документи потрібні

У Києві відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік. Терміни прийому документів та які документи потрібно підготувати – читайте у матеріалі.

Коли почнуть приймати документи на зарахування до першого класу

Прийом документів для зарахування дітей у перші класи столиці мав розпочатися ще 12 квітня, але через локдаун у місті його перенести.

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Тепер це планують почати робити з 5 травня.

Усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до навчальних закладів. Період прийому документів скорочуватись не буде,

– наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Які документи потрібні для зарахування дитини до школи

МОН повідомило , що під час зарахування дітей на навчання до першого класу школам заборонено проводити будь-які конкурси, зокрема і на перевірку знань та умінь дітей. А документи можна подати в онлайн-режимі.

Для того, щоб дитину зарахували до першого класу, батьки мають до 31 травня подати директору школи заяву про зарахування.

Разом із собою потрібно мати такі документи:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання).

Першочергово до школи будуть приймати дітей, які:

проживають на території обслуговування відповідної школи;

дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі;

діти працівників закладу освіти;

діти із садочків, які входять до структури школи;

а вже потім – усіх охочих на наявні вільні місця.

Також у Києві з наступної середи (5 травня) відновиться розсилка запрошень до дитячих садочків.



Додамо, що у Києві 5 травня відновиться навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Тож, усі діти зможуть навчатися в очному режимі.

Окрім того, з 1 травня у Києві почне у звичайному режимі працювати наземний громадський транспорт та метро, без спеціальних перепусток.