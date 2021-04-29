Коли почнуть приймати документи на зарахування до першого класу

Прийом документів для зарахування дітей у перші класи столиці мав розпочатися ще 12 квітня, але через локдаун у місті його перенести.

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Тепер це планують почати робити з 5 травня.

Усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до навчальних закладів. Період прийому документів скорочуватись не буде,

– наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Важливо! МОН повідомило, що під час зарахування дітей на навчання до першого класу школам заборонено проводити будь-які конкурси, зокрема і на перевірку знань та умінь дітей. А документи можна подати в онлайн-режимі.

Які документи потрібні для зарахування дитини до школи

Для того, щоб дитину зарахували до першого класу, батьки мають до 31 травня подати директору школи заяву про зарахування.

Разом із собою потрібно мати такі документи:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання).

Першочергово до школи будуть приймати дітей, які:

проживають на території обслуговування відповідної школи;

дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі;

діти працівників закладу освіти;

діти із садочків, які входять до структури школи;

а вже потім – усіх охочих на наявні вільні місця.

Також у Києві з наступної середи (5 травня) відновиться розсилка запрошень до дитячих садочків.



Додамо, що у Києві 5 травня відновиться навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Тож, усі діти зможуть навчатися в очному режимі.

Окрім того, з 1 травня у Києві почне у звичайному режимі працювати наземний громадський транспорт та метро, без спеціальних перепусток.