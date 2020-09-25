З початку навчального року випадки зараження коронавірусом були зафіксовані у 24 гуртожитках Києва. Тож, міська влада перевіряє дотримання студентами санітарних норм.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Так, в 11 гуртожитках Києва вже ввели обмеження, щоб запобігти поширенню COVID-19. Зокрема, всіх хворих студентів ізолювали, провели санітарну обробку приміщень.

Окрім того, Кличко розповів, що міська влада вже перевірила 80 гуртожитків у Києві на дотримання санітарних норм. Через певні порушення було складено 40 адміністративних протоколів.

Серед порушників зокрема:

Національний економічний університет імені Гетьмана;

Національний університет імені Шевченка;

Академія образотворчого мистецтва;

Київський національний університет культури та мистецтва;

Національна академія наук.

До слова, станом на 25 вересня у Києві вже понад 21 тисяча підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Всього за період пандемії вилікувалися 6255 киян, померли – 342 особи.

За минулу добу зафіксували 380 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, у Дніпровському – 56 і в Деснянському – 54.