Коронавірус у студентів: у Києві у 24 гуртожитках зафіксували COVID-19
З початку навчального року випадки зараження коронавірусом були зафіксовані у 24 гуртожитках Києва. Тож, міська влада перевіряє дотримання студентами санітарних норм.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.
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Так, в 11 гуртожитках Києва вже ввели обмеження, щоб запобігти поширенню COVID-19. Зокрема, всіх хворих студентів ізолювали, провели санітарну обробку приміщень.
Окрім того, Кличко розповів, що міська влада вже перевірила 80 гуртожитків у Києві на дотримання санітарних норм. Через певні порушення було складено 40 адміністративних протоколів.
Серед порушників зокрема:
- Національний економічний університет імені Гетьмана;
- Національний університет імені Шевченка;
- Академія образотворчого мистецтва;
- Київський національний університет культури та мистецтва;
- Національна академія наук.
До слова, станом на 25 вересня у Києві вже понад 21 тисяча підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Всього за період пандемії вилікувалися 6255 киян, померли – 342 особи.
За минулу добу зафіксували 380 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, у Дніпровському – 56 і в Деснянському – 54.