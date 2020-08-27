У школах Києва 1 вересня відбудеться перший дзвоник. Наразі вже всі столичні школи готові до початку навчального року у вересні.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський на брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, цього року перший дзвоник відбудеться, за традицією, першого вересня, усі діти підуть у школи.

"Всі київські школи готові до початку нового навчального року 1 вересня. Закуплені всі необхідні дезоінфікуючі засоби, одноразові рушнички, рідке мило – все, що передбачено рекомендаціями МОЗ", – запевнив Мондриївський.

Також він додав, що будуть відкриті всі можливі входи до школи, щоб різні класи окремо заходити до школи. Тобто школи Києва врахували всі правила головного санітарного лікаря Віктора Ляшко.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Раніше голова Держпродспоживслужби Олег Рубан запевнив, що лінійки проводити можна, але з дотримання всіх норм та правил і лише якщо школа знаходиться у "зеленій" або "жовтій" зонах.