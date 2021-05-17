Про це в ефірі на телеканалі “Обозреватель” сказав радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії з права Володимир Мартиненко.

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За його словами, з огляду на великий суспільний резонанс, експертна рада може відправити роботу Киви на повторну експертизу, зокрема і на повторний захист.

Якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви, то роботу відправляють на повторну експертизу. Повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вузу,

– наголосив Мартиненко.

Він запевнив, що така глибинна перевірка має з’ясувати, чи зможе Ілля Ківа довести, що це його робота, що він в цьому розбирається та що там є наукові статті.

Радник Авакова заявив, що сумнівається в тому, що Кива таки отримає науковий ступінь.

“У мене є сумніви, що в результаті всіх цих процесів та перевірок Іллі Киві присвоять наукове звання кандидата наук, – додав Мартиненко.

Доктор філософії з права пояснив, що дисертаційна робота потрапляє до спецради після проведення всіх експертиз, а значить, його не слід звинувачувати в спотворенні фактів.

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"Часто ми намагаємося звинуватити членів цього спеціалізованої вченої ради в тому, що вони щось перекрутили, але насправді їм приходить якийсь пакет документів. Вони не перевіряють, наскільки ці документи є достовірними", - сказав Мартиненко.

До слова, раніше ексміністерка Ганна Новосад запевнила, що науковий ступінь Іллі Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН, яку очолює міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Яким був захист дисертації Іллі Киви: коротко