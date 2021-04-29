Кива захистив дисертацію, учні повернулися до шкіл та рейтинг вишів – підсумки тижня в освіті

Цей тиждень буде доволі насиченим на події в сфері освіти. Зокрема, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію, в деяких містах учні повернулися за парти, а в деяких – будуть навчатися влітку. Читайте важливі новини в освіті за тиждень з 26 по 30 квітня.

Кива захистив кандидатську дисертацію

Депутат від “Опозиційної платформи – “За життя” Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради проголосували за присвоєння йому наукового ступеня. Але остаточне рішення має прийняти МОН.

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Адже приймає такі рішення і видає дипломи доктора та кандидата наук лише Міністерство освіти.

Так, ексміністерка Ганна Новосад запевнила, що науковий ступінь Іллі Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН, яку очолює міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За її словами, Атестаційна колегія МОН може скасувати рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук через плагіат, низький рівень досліджень чи невідповідність.

Яким був захист дисертації Іллі Киви

Кандидатська дисертація нардепа Іллі Киви має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

"Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)". На захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. Так, першими пропустили журналістів медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та “Прямий незалежний”. Громадська рада просить МОН перевірити цю інформацію.

медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та “Прямий незалежний”. Громадська рада просить МОН перевірити цю інформацію. А під час захисту дисертації Кива осоромився . Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.

. Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі. А наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, звільнили з роботи.

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Додамо, що науковий ступінь Киви викликав бурхливу реакцію мережі. Так, викладач Українського Католицького Університету Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свій диплом кандидата медичних наук.

Приєднався до цього і черкащанин Іван Подолян. Він демонстративно спалив свій диплом кандидата економічних наук. Відео він опублікував у своїх соціальних мережах.

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Учні повернулися до шкіл

В деяких областях покращилася ситуація з коронавірусом, тому вони повертають школярів на очне навчання.

Так, у Києві відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну. Вже з 5 травня діти повертаються до садочків, шкіл, коледжів та вишів.

Окрім того, у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Учні у Львові та Львівській області також повертаються до очного навчання. Регіон перейшов з червоної до жовтої зони карантину. Так, з 26 квітня учні шкіл Львівщини навчаються очно, а у Львові учні 5 – 11 сядуть за парти з 5 травня.

Одеса також переходить з червоної до жовтої зони карантину. Тож, учні повертаються до навчання, але воно буде у змішаній формі. Предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати дистанційно. Але здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно.

Як закінчиться навчальний рік

У Міністерстві освіти і науки запевнили, що оцінювання результатів навчання учнів, в тому числі і підсумкове оцінювання, цього навчального року може відбуватися дистанційно, якщо це потрібно.

А освітній процес у школах в межах навчального року має закінчитися до 1 липня. При цьому структура та тривалість навчального року, занять, канікул тощо визначаються педагогічною радою закладу освіти.

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Окрім того, через те, що в деяких регіонах школи зупиняли навчання і збільшували канікули для учнів протягом року, вони можуть продовжити навчання в червні. Але це буде лише за умови, якщо вчителі ухвалять рішення, що вони не вичитали навчальну програму для своїх учнів.



Навчання у школі влітку / Фото echo24.cz

А Олена Фіданян наголосила, що після проведення ЗНО відбуватиметься підготовка документів школами – вони прописуватимуть свідоцтво про повну базову загальну середню освіту. Відповідно, на все це потрібен певний час.

Тому робота у червні – це випуск учнів попередніх класів, складання ЗНО на базі школи для випускників 11 класів, вручення атестатів випускникам та прийом учнів до перших класів,

– відповіла Фіданян.

Саме тому, за її словами, червень згідно з законом, є місяцем, який входить в рамки навчального року.

А в Києві прийняли рішення не продовжувати навчальний процес у школах на літо. Там вважають, що дистанційне навчання не спричинило суттєвого відставання від затвердженої програми.

“Хочу заспокоїти батьків школярів, в столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно і відповідно до програми. Діти завершать навчання до кінця травня", – наголосив Мондриївський.

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А в Департаменті освіти і науки Києва додали, що навчальну програму виконано, а тому продовжувати навчання понад схвалену педагогічними радами структуру навчального року немає потреби.

Також у МОН заявили, що учні дев'ятих класів, які у 2021 році завершують здобуття базової середньої освіти, будуть переведені до десятого класу цієї самої школи. Або вони випустяться із закладу освіти за заявою батьків.

Рейтинг українських вишів

Scopus оприлюднив щорічний рейтинг українських університетів. Очолює список Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Як його складали? Результати рейтингу засновані за показниками цитованості наукових статей, опублікованих вишами або їх фахівцями.

Двадцятка українських університетів у рейтингу Scopus

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Львівський національний університет імені Івана Франка; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Національний університет "Львівська політехніка"; Сумський державний університет; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Донецький національний медичний університет; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Дніпропетровська медична академія МОЗ; Ужгородський національний університет; Український державний хіміко-технологічний університет; Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Донецький національний університет імені Василя Стуса; Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Скандали у закладах освіти

У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна

Повний список університетів – дивіться з а цим посиланням . Наукова платформа Scopus включила 190 українських вишів до списку найбільш цитованих в наукових публікаціях. В минулому році їх було 177, а у 2019 – 166.

У Запоріжжі в одному з дошкільних навчальних закладів стався прикрий інцидент. З вікна другого поверху випав 4-річний хлопчик. З численними травмами дитину госпіталізували у місцеву лікарню.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що вихователі просто забули дитину та пішли на вечірню прогулянку. А хлопчик намагався достукатись до своєї групи.

В Одесі учень розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительці

В одеській школі № 22 школі восьмикласник розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительки математики. Їй одразу викликали швидку та відвезли до лікарні.



Учень розпилив балончиком в обличчя вчительці / Скриншот з відео

У соцмережах розповідають, що у хлопчика померла мама місяць тому, а вчителька пригрозила, що подзвонить його матері і розповість, що він зриває уроки. Тому хлопець міг так зреагувати. Як прокоментували інцидент директорка школи та психологиня, яка працює з учнем, – читайте за посиланням.