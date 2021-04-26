Кива захищає кандидатську дисертацію: пустили лише журналістів медведчуківських каналів – фото

Народний депутат Ілля Кива розпочав захист кандидатської дисертації. Проте на цю подію пускають не всіх журналістів, а лише представників медведчуківських каналів.
Зазначимо, що Ілля Кива претендує на ступінь кандидата наук з державного управління.
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На захист пустили лише медведжуківські канали
Проте до зали пускають не всіх журналістів. Відомо, що пропустили лише журналістів телеканалів 1+1, Newsone, 112 та ZIK.
Журналістів не пускають на захист дисертації Киви: фото 24 каналу
Згодом пропустили ще двох журналісток телеканалу "Перший незалежний".
Це відбулося вже після того, як охоронець сказав, що в залі немає місця. Охорона не допускає журналістів нібито через карантинні обмеження,
– передає УП у телеграмі.
На місце прибула поліція, правоохоронці з‘ясовують ситуацію.Наголосимо! Захист дисертації є відкритим заходом.
Що відомо про дисертацію Іллі Киви: коротко
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На офіційному сайті МОН повідомили, що Ілля Кива збирається захищати дисертацію з назвою "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".
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Політик підтвердив відповідну інформацію і заявив, що "все життя вчиться і займається самовихованням".