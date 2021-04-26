Кива захищає кандидатську дисертацію: пустили лише журналістів медведчуківських каналів – фото

26 квітня 2021 , 10:57
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Народний депутат Ілля Кива розпочав захист кандидатської дисертації. Проте на цю подію пускають не всіх журналістів, а лише представників медведчуківських каналів.

Зазначимо, що Ілля Кива претендує на ступінь кандидата наук з державного управління.

До теми Гарантуватиме псевдовченому більшу зарплату: для чого Киві ступінь кандидата наук

На захист пустили лише медведжуківські канали

Проте до зали пускають не всіх журналістів. Відомо, що пропустили лише журналістів телеканалів 1+1, Newsone, 112 та ZIK

Журналістів не пускають на захист дисертації Киви: фото 24 каналу


Згодом пропустили ще двох журналісток телеканалу "Перший незалежний".

Це відбулося вже після того, як охоронець сказав, що в залі немає місця. Охорона не допускає журналістів нібито через карантинні обмеження,
– передає УП у телеграмі.

На місце прибула поліція, правоохоронці з‘ясовують ситуацію.

Наголосимо! Захист дисертації є відкритим заходом.

Що відомо про дисертацію Іллі Киви: коротко

Автор: Марія Бондар