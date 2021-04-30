Ілля Кива так квапливо захищав дисертацію, бо в травні почнуть діяти нові правила, – Совсун

Народний депутат від "Опозиційної платформи – "За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, але там були деякі порушення. Інна Совсун вважає, що Кива так поспішав, бо в травні мають запровадити нові правила.
Тому депутатка Інна Совсун ініціювала звернення щодо захисту дисертації Киви до міністра освіти Сергія Шкарлета, який за посадою є головою атестаційної колегії.
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"Адже Атестаційна колегія – це орган, який уповноважений прийняти фінальне рішення про те, чи присуджувати Іллі Киві науковий ступінь кандидата наук. Я переконана, що вони повинні скасувати це рішення", – заявила Совсун.
Депутатка має запитання щодо того, наскільки Ілля Кива спроможний написати дисертацію.
У парламенті колеги від фракції ОПЗЖ не дають йому виступати, бо вони свідомі того, що він неспроможний завершити речення, а тут раптово ми удаємо, що він був спроможний написати дисертацію. Це і смішно, і трагічно до абсурду,
– вважає Сонсун.
За її словами, слабо віриться, що Кива з нуля написав дисертацію.
Інна Сонсун наголосила, що потрібно перевірити всі дисертації, які були захищені у цій Вченій раді за останні кілька років, подивитись на їхню якість та тих, хто через цю Вчену раду захищався.
"Недостатньо зараз покарати одну людину, я переконана, що це системна помилка, яку потрібно системно вирішувати. Цю Вчену раду потрібно розпустити", – заявила депутатка.
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Совсун додала, що вже з травня мають почати діяти нові правила. Так, за новим законодавством, повинні перестати діяти постійні Вчені ради, натомість будуть скликатися разові Вчені ради для захисту.
Я думаю, одна з причин, чому так квапливо та комічно захищався Ілля Кива – старе законодавство перестає діяти з 15 травня і потрібно було б захищатись за новими правилами,
– підсумувала вона.
До слова, ексміністерка Ганна Новосад підтвердила, що науковий ступінь Іллі Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН, яку очолює міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Ця комісія може скасувати рішення вченої ради.
Що відомо про захист дисертації Іллі Киви
- Кандидатська дисертація нардепа Іллі Киви має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".
- На захист дисертації пускали не всіх журналістів, лише за списками. Так, першими пропустили журналістів медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та “Прямий незалежний”.
- До того ж, Кива під час захисту дисертації осоромився. Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.
- А наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, звільнили з роботи.
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