Ілля Кива так квапливо захищав дисертацію, бо в травні почнуть діяти нові правила, – Совсун

Народний депутат від "Опозиційної платформи – "За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, але там були деякі порушення. Інна Совсун вважає, що Кива так поспішав, бо в травні мають запровадити нові правила.

Тому депутатка Інна Совсун ініціювала звернення щодо захисту дисертації Киви до міністра освіти Сергія Шкарлета, який за посадою є головою атестаційної колегії.

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"Адже Атестаційна колегія – це орган, який уповноважений прийняти фінальне рішення про те, чи присуджувати Іллі Киві науковий ступінь кандидата наук. Я переконана, що вони повинні скасувати це рішення", – заявила Совсун.

Депутатка має запитання щодо того, наскільки Ілля Кива спроможний написати дисертацію.

У парламенті колеги від фракції ОПЗЖ не дають йому виступати, бо вони свідомі того, що він неспроможний завершити речення, а тут раптово ми удаємо, що він був спроможний написати дисертацію. Це і смішно, і трагічно до абсурду,

– вважає Сонсун.

За її словами, слабо віриться, що Кива з нуля написав дисертацію.

Інна Сонсун наголосила, що потрібно перевірити всі дисертації, які були захищені у цій Вченій раді за останні кілька років, подивитись на їхню якість та тих, хто через цю Вчену раду захищався.

"Недостатньо зараз покарати одну людину, я переконана, що це системна помилка, яку потрібно системно вирішувати. Цю Вчену раду потрібно розпустити", – заявила депутатка.

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Совсун додала, що вже з травня мають почати діяти нові правила. Так, за новим законодавством, повинні перестати діяти постійні Вчені ради, натомість будуть скликатися разові Вчені ради для захисту.

Я думаю, одна з причин, чому так квапливо та комічно захищався Ілля Кива – старе законодавство перестає діяти з 15 травня і потрібно було б захищатись за новими правилами,

– підсумувала вона.

До слова, ексміністерка Ганна Новосад підтвердила, що науковий ступінь Іллі Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН, яку очолює міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Ця комісія може скасувати рішення вченої ради.

Що відомо про захист дисертації Іллі Киви

Кандидатська дисертація нардепа Іллі Киви має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

На захист дисертації пускали не всіх журналістів, лише за списками. Так, першими пропустили журналістів медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та “Прямий незалежний”.

До того ж, Кива під час захисту дисертації осоромився. Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.

А наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, звільнили з роботи.

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