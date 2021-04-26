Кива – кандидат наук: йому присвоїли науковий ступінь після захисту дисертації

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа 26 травня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради присвоїли йому науковий ступінь.

За відповідне рішення виступили всі 13 членів Наукової ради. Вони привітали нардепа оплесками.

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Тож, Ілля Кива став кандидатом наук. Він навіть заявив, що “сьогодні наукова спільнота стала сильнішою, бо до них долучився чесний, принциповий і сильний громадянин".

Нардеп додав, що він неочікував такої уваги від журналістів.



Додамо, що кандидатська дисертація Киви має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Під час захисту кандидатської дисертації вхід до аудиторії блокували троє чоловіків – Кива зазначив, що це студенти чи аспіранти. Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали від журналістів.

Відомо, що нардеп Ілля Кива вже покинув інститут.

Дивіться відео, як Кива покидає інститут після захисту дисертації:



Цікаво, що в інтернеті оприлюднили фрагмент із захисту дисертації, де можна побачити, що один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання, однак той уникнув відповіді.

Питання звучало так: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі,

– сказав Кива.

До слова, на офіційному сайті МОН повідомили, що Ілля Кива збирається захищати дисертацію. Згодом політик підтвердив цю інформацію і заявив, що "все життя вчиться і займається самовихованням".